*16:57JST ワンダープラネット---2023年7月MAU速報

ワンダープラネット＜4199＞は7日、2023年8月期7月のMAU(Monthly Active User)速報を発表。

2023年7月の会社全体のMAUは、前月比は「クラフィ」が日本版での「8周年記念キャンペーン」効果、「ジャンプチ」が「週刊少年ジャンプ創刊55周年記念祭」イベント効果、「アリフィ」が「1周年大感謝祭」効果により、各タイトルともにMAUが増加し、会社全体で18.1%増加となった。

前年同月比は、「アリフィ」が前年同月の新規リリース時との比較で大幅に減少したことを主因に会社全体で33.3％減となったが、「クラフィ」は微減、「ジャンプチ」は増加となった。《SI》