フォトシンス　大幅に反発、23年12月期上期の営業赤字縮小、単月黒字目標に向け順調に進捗／新興市場スナップショット

*09:47JST <4379> フォトシンス 486 +31

大幅に反発。23年12月期第2四半期累計（23年1-6月）の営業損益を0.93億円の赤字（前年同期実績3.71億円の赤字）と発表している。組織体制や収益性の強化、外部連携サービスの拡充、販売網・サポート網の強化などを実施した結果、粗利の上振れやコストの圧縮で赤字が縮小した。Photosynthは「23年度中の単月黒字という目標に対して順調に進捗している」との見方を示している。通期予想は4.25億円の赤字で据え置いた。《ST》