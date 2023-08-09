*08:33JST 8/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32377.29、+122.73）

・1ドル＝143.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（32310、大阪比+20）

・米原油先物は上昇（82.92、+0.98）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（35314.49、-158.64）

・ナスダック総合指数は下落（13884.32、-110.07）

・SOX指数は下落（3679.42、-59.99）

・VIX指数は上昇（15.99、+0.22）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・8月限オプション最終売買日

・マネーストック（7月）

・国債買いオペ

・石油製品価格（7日現在）

・工作機械受注（7月）

・経団連ボーナス最終集計（2023年夏）

・JRCが新規上場

・NTT＜9432＞、ブリヂストン＜5108＞、ソニーG＜6758＞、ホンダ＜7267＞、SOMPO＜8630＞な

ど決算発表

・中国消費者物価指数（7月）

・中国生産者物価指数（7月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル小売売上高（6月）

・米10年物国債入札

・ウォルトディズニーカンパニーなど決算発表

・シンガポールと南アフリカは休場《ST》