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8/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 8/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32377.29、+122.73）
・1ドル＝143.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（32310、大阪比+20）
・米原油先物は上昇（82.92、+0.98）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（35314.49、-158.64）
・ナスダック総合指数は下落（13884.32、-110.07）
・SOX指数は下落（3679.42、-59.99）
・VIX指数は上昇（15.99、+0.22）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・8月限オプション最終売買日
・マネーストック（7月）
・国債買いオペ
・石油製品価格（7日現在）
・工作機械受注（7月）
・経団連ボーナス最終集計（2023年夏）
・JRCが新規上場
・NTT＜9432＞、ブリヂストン＜5108＞、ソニーG＜6758＞、ホンダ＜7267＞、SOMPO＜8630＞な
ど決算発表
・中国消費者物価指数（7月）
・中国生産者物価指数（7月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル小売売上高（6月）
・米10年物国債入札
・ウォルトディズニーカンパニーなど決算発表
・シンガポールと南アフリカは休場《ST》
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