GLIM SPANKYの新作アルバム『The Goldmine』全11曲を収録予定

GLIM SPANKY(グリム・スパンキー)の新作アルバム『The Goldmine』が、2023年11月15日(水)にリリースされる。

■GLIM SPANKYの新作アルバム『The Goldmine』

直訳すると「金脈が見つかる鉱山」を意味する『The Goldmine』は、バンドにとって7枚目となるフルアルバム。全てが主役級のアルバム楽曲たちの中からリスナーそれぞれがお気に入りの「宝」を発掘してほしい、そんな思いが込められた作品だ。

■全11曲を収録予定

BS-TBS『サワコ~それは、果てなき復讐』主題歌として書き下ろした「不幸アレ」をはじめ、Paravi「恋のLast Vacation 南の楽園プーケットで、働く君に恋をする。」書き下ろし主題歌「ラストシーン」、NHK放送技術研究所「技研公開2023」体験展示に起用された「Odd Dancer」などを含む、全11曲が収録予定となっている。

また、初回限定盤DVDには、2022年12月21日に昭和女子大学・人見記念講堂にて開催されたライブ「Into The Time Hole Tour 2022」のライブ映像が収録される。

■メンメンバーによるコメントバーによるコメント

■松尾レミ

ここに入っている全ての曲が、このアルバムを代表する曲です。

様々な心情/風景の中で、あなたに寄り添える1枚でありますように。

たっぷり聴いてね!!!

■亀本寛貴

音楽の聞き方がどんどん変化しているこの時代に、またこうしてオリジナルアルバムを制作出来たことをとても嬉しく思います。

長いコロナ禍を経たせいか今回はみんなで一緒に歌える曲、拳を上げられる曲などが多い気がします。

この曲たちがみなさんの生活や記憶と共にある文字通りアルバムになったら嬉しいです!

■作品情報

GLIM SPANKY 新作アルバム『The Goldmine』

CD発売日:2023年11月15日(水)



■初回限定盤(CD+DVD)

価格:5,280円

収録内容:

[CD]

・不幸アレ(BS-TBS『サワコ~それは、果てなき復讐』主題歌)

・ラストシーン(Paravi「恋のLast Vacation 南の楽園プーケットで、働く君に恋をする。」主題歌)

・Odd Dancer(NHK放送技術研究所「技研公開2023」体験展示起用曲)

含む、全11曲収録予定

[DVD]

「Into The Time Hole Tour 2022」@昭和女子大学 人見記念講堂(2022.12.21)

・シグナルはいらない

・ドレスを切り裂いて

・褒めろよ

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・It’s A Sunny Day

・美しい棘

・Breaking Down Blues

・時代のヒーロー

・LOOKING FOR THE MAGIC

・Velvet Theater

・レイトショーへと

・怒りをくれよ

・ワイルド・サイドを行け

・愚か者たち

・不幸アレ

・NEXT ONE

・Sugar/Plum/Fairy

・形ないもの

・EN ウイスキーが、お好きでしょ

・EN By Myself Again

・EN 大人になったら

・EN Gypsy

■通常盤(CD)

価格:3,080円

収録内容:

[CD]

・不幸アレ(BS-TBS『サワコ~それは、果てなき復讐』主題歌)

・ラストシーン(Paravi「恋のLast Vacation 南の楽園プーケットで、働く君に恋をする。」主題歌)

・Odd Dancer(NHK放送技術研究所「技研公開2023」起用曲)

含む、全11曲収録予定

<封入特典>

「シリアルナンバー入り応募抽選券」

賞品の詳細、応募方法は後日案内。

※シリアルナンバーは初回限定盤、通常盤共通。初回生産分のみ封入。

<店舗別購入特典>

アルバム『The Goldmine』を各CDショップ&インターネット販売サイトにて購入すると、先着で特典をプレゼント。特典の内容は後日案内。

・対象店舗

TOWER RECORDS、HMV、Amazon、楽天ブックスUNIVERSAL MUSIC STORE、その他一般店