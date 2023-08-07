関連記事
ファンケル 急伸、第1四半期大幅増益でコンセンサスも上振れ
記事提供元：フィスコ
*13:11JST ファンケル---急伸、第1四半期大幅増益でコンセンサスも上振れ
ファンケル＜4921＞は急伸。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は32億円で前年同期比84.3％増となり、25億円程度の市場予想を上回る着地になっている。据え置きの通期計画120億円、前期比53.0％増に対しても順調な進捗に。サプリの国内販売や中国越境EC向け販売などが好調であったもよう。足元で回復が鈍いインバウンドだが、中国人のウェイトが高いことで、今後の回復力は高まる余地があるとの見方も示されている。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ヤマシンF 大幅続伸、第1四半期営業増益で見直しの動き進む 8/ 7 13:06
- 日経平均寄与度ランキング(前引け）～日経平均は小幅安、ファーストリテと東エレクの2銘柄で約77円押し下げ 8/ 7 12:48
- イード エンファクトリー、個人向けリスキリングプログラム「ベンチャー留学」を提供開始 8/ 7 12:33
- サイバーコム 位置情報ソリューション「Cyber Position Navi Plus」をスマート工場EXPOに出展 8/ 7 12:28
- ギフトホールディングス 2023年10月期７月度直営店売上速報 8/ 7 12:23