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ファンケル　急伸、第1四半期大幅増益でコンセンサスも上振れ

2023年8月7日 13:11

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記事提供元：フィスコ

*13:11JST ファンケル---急伸、第1四半期大幅増益でコンセンサスも上振れ
ファンケル＜4921＞は急伸。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は32億円で前年同期比84.3％増となり、25億円程度の市場予想を上回る着地になっている。据え置きの通期計画120億円、前期比53.0％増に対しても順調な進捗に。サプリの国内販売や中国越境EC向け販売などが好調であったもよう。足元で回復が鈍いインバウンドだが、中国人のウェイトが高いことで、今後の回復力は高まる余地があるとの見方も示されている。《TY》

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