*09:14JST 4日のドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○ドル・円 （予想レンジ：141.80円-143.20円）

【買い要因】

・原油高

・米雇用拡大で景気後退入りは回避される可能性

・日米金利差拡大予想

・日本銀行は長期金利の上昇を適度に抑制する方針

【売り要因】

・追加利上げで景気減速、金融不安再燃の可能性

・7月が最後の利上げとなる可能性

・フィッチ・レーティングスによる米債務格付けの引き下げ



■支持抵抗ライン：ドル・円 （終値 142.58円）

・HBOP 145.44

・ピボット R2 144.67

・ボリンジャー+2σ 143.92

・ピボット R1 143.62

・ピボット P 142.85

・終値 142.58

・5日移動平均 142.54

・先行スパン 1 142.37

・ピボット S1 141.80

・基準線 141.16

・55日移動平均 141.04

・ピボット S2 141.03

・転換線 140.98

・21日移動平均 140.81

・ボリンジャー20日移動平均 140.65

・LBOP 139.98

・先行スパン 2 138.96

・90日移動平均 138.46

・ボリンジャー-2σ 137.38

・200日移動平均 136.62



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《CS》