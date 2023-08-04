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4日のドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
*09:14JST 4日のドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○ドル・円 （予想レンジ：141.80円-143.20円）
【買い要因】
・原油高
・米雇用拡大で景気後退入りは回避される可能性
・日米金利差拡大予想
・日本銀行は長期金利の上昇を適度に抑制する方針
【売り要因】
・追加利上げで景気減速、金融不安再燃の可能性
・7月が最後の利上げとなる可能性
・フィッチ・レーティングスによる米債務格付けの引き下げ
■支持抵抗ライン：ドル・円 （終値 142.58円）
・HBOP 145.44
・ピボット R2 144.67
・ボリンジャー+2σ 143.92
・ピボット R1 143.62
・ピボット P 142.85
・終値 142.58
・5日移動平均 142.54
・先行スパン 1 142.37
・ピボット S1 141.80
・基準線 141.16
・55日移動平均 141.04
・ピボット S2 141.03
・転換線 140.98
・21日移動平均 140.81
・ボリンジャー20日移動平均 140.65
・LBOP 139.98
・先行スパン 2 138.96
・90日移動平均 138.46
・ボリンジャー-2σ 137.38
・200日移動平均 136.62
＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《CS》
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