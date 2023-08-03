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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙も上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか輸送用機器、ゴム製品、鉱業、保険業、ガラス・土石製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,350.3 ／ 4.55
2. パルプ・紙 ／ 497.38 ／ 0.05
3. 食料品 ／ 2,007.54 ／ -0.49
4. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,459.29 ／ -0.56
5. 証券業 ／ 404.97 ／ -0.57
6. 銀行業 ／ 233.73 ／ -0.58
7. 精密機器 ／ 10,636.79 ／ -0.60
8. 水産・農林業 ／ 505.41 ／ -0.92
9. 不動産業 ／ 1,540.44 ／ -0.92
10. 電力・ガス業 ／ 442.15 ／ -0.94
11. 小売業 ／ 1,554.35 ／ -0.99
12. 鉄鋼 ／ 724.84 ／ -1.03
13. 石油・石炭製品 ／ 1,180.32 ／ -1.06
14. 情報・通信業 ／ 5,147.04 ／ -1.06
15. その他金融業 ／ 833.7 ／ -1.11
16. 卸売業 ／ 3,171.56 ／ -1.19
17. 医薬品 ／ 3,495.38 ／ -1.21
18. 建設業 ／ 1,432.41 ／ -1.26
19. その他製品 ／ 4,125.43 ／ -1.33
20. 陸運業 ／ 2,079.05 ／ -1.37
21. 化学工業 ／ 2,298.4 ／ -1.39
22. サービス業 ／ 2,613.47 ／ -1.51
23. 機械 ／ 2,662.93 ／ -1.76
24. 金属製品 ／ 1,244.45 ／ -1.77
25. 電気機器 ／ 3,986.74 ／ -1.95
26. 繊維業 ／ 664.03 ／ -1.98
27. 空運業 ／ 253.31 ／ -2.13
28. ガラス・土石製品 ／ 1,218.05 ／ -2.16
29. 保険業 ／ 1,476.11 ／ -2.21
30. 鉱業 ／ 525.64 ／ -2.34
31. ゴム製品 ／ 4,097.46 ／ -2.47
32. 輸送用機器 ／ 4,015.79 ／ -2.77
33. 非鉄金属 ／ 1,130.17 ／ -4.08《CS》
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