*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙も上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか輸送用機器、ゴム製品、鉱業、保険業、ガラス・土石製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,350.3 ／ 4.55

2. パルプ・紙 ／ 497.38 ／ 0.05

3. 食料品 ／ 2,007.54 ／ -0.49

4. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,459.29 ／ -0.56

5. 証券業 ／ 404.97 ／ -0.57

6. 銀行業 ／ 233.73 ／ -0.58

7. 精密機器 ／ 10,636.79 ／ -0.60

8. 水産・農林業 ／ 505.41 ／ -0.92

9. 不動産業 ／ 1,540.44 ／ -0.92

10. 電力・ガス業 ／ 442.15 ／ -0.94

11. 小売業 ／ 1,554.35 ／ -0.99

12. 鉄鋼 ／ 724.84 ／ -1.03

13. 石油・石炭製品 ／ 1,180.32 ／ -1.06

14. 情報・通信業 ／ 5,147.04 ／ -1.06

15. その他金融業 ／ 833.7 ／ -1.11

16. 卸売業 ／ 3,171.56 ／ -1.19

17. 医薬品 ／ 3,495.38 ／ -1.21

18. 建設業 ／ 1,432.41 ／ -1.26

19. その他製品 ／ 4,125.43 ／ -1.33

20. 陸運業 ／ 2,079.05 ／ -1.37

21. 化学工業 ／ 2,298.4 ／ -1.39

22. サービス業 ／ 2,613.47 ／ -1.51

23. 機械 ／ 2,662.93 ／ -1.76

24. 金属製品 ／ 1,244.45 ／ -1.77

25. 電気機器 ／ 3,986.74 ／ -1.95

26. 繊維業 ／ 664.03 ／ -1.98

27. 空運業 ／ 253.31 ／ -2.13

28. ガラス・土石製品 ／ 1,218.05 ／ -2.16

29. 保険業 ／ 1,476.11 ／ -2.21

30. 鉱業 ／ 525.64 ／ -2.34

31. ゴム製品 ／ 4,097.46 ／ -2.47

32. 輸送用機器 ／ 4,015.79 ／ -2.77

33. 非鉄金属 ／ 1,130.17 ／ -4.08《CS》