伊藤園は今期増配、前4月期決算が好調で今期は営業利益7%増を見込む

■1日発表、ミネラルむぎ茶のギネス認定、新工場とともに好感される

伊藤園<2593>(東証プライム)は6月2日、3%高の4365円(140円高)まで上げた後も4300円前後で売買され、出直りを強めている。1日、2023年4月期の連結決算と今期の増配、さらに「健康ミネラルむぎ茶」のギネス世界記録に認定を発表。31日に発表したティーバッグ包装工場の新設と合わせて好感されている。

23年4月期の連結決算は増収増益となり、営業利益は前期比4.2%増の195.88億円だった。今期・24年4月期の連結営業利益は7.2%増を見込む。また、配当については、23年4月期に1株当たり年間40円の予定とし、今期・24年4月期は同42円の見込みとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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