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東京為替：138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文も
記事提供元：フィスコ
*09:13JST 東京為替：138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文も
2日午前の東京市場でドル・円は138円70銭台で推移。米6月利上げ観測は大幅に後退し、リスク選好的なドル買いは縮小。ただ、138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文が入っており、ドルは138円50銭台で下げ渋る可能性がある。ここまでの取引レンジはドル・円は138円85銭から138円68銭で推移。ユーロ・ドルは、1.0759ドルから1.0766ドルで推移。ユーロ・円は、149円44銭から149円25銭で推移。《MK》
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