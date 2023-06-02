*09:13JST 東京為替：138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文も

2日午前の東京市場でドル・円は138円70銭台で推移。米6月利上げ観測は大幅に後退し、リスク選好的なドル買いは縮小。ただ、138円50銭以下には顧客筋のドル買い注文が入っており、ドルは138円50銭台で下げ渋る可能性がある。ここまでの取引レンジはドル・円は138円85銭から138円68銭で推移。ユーロ・ドルは、1.0759ドルから1.0766ドルで推移。ユーロ・円は、149円44銭から149円25銭で推移。《MK》