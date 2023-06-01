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ライフネット 大幅高、オアシス・マネジメントが6.50％保有／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:23JST <7157> ライフネット 946 +56
大幅高。顧客・ファンド資産管理のオアシス・マネジメント・カンパニーがライフネット生命保険株453万6300株（発行済株式総数の6.50％）を保有していることが5％ルールに基づく大量保有報告書で明らかになっている。報告義務発生日は24日。同報告書によると、保有目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」で、重要提案行為等として「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としている。《ST》
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