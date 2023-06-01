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メディアＳ ストップ高、SBペイメントサービスなどと継続課金対応のクレジットカード決済提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:53JST <4824> メディアＳ 377 +80
ストップ高。ソフトバンク＜9434＞傘下のSBペイメントサービス（東京都港区）及びキャッチボール（東京都品川区)と新たな事業を開始することで合意したと発表している。協業して継続課金（サブスク）対応のクレジットカード決済サービス「エスコレ」を提供する。後払い機能にも対応する予定。クレジットカード継続課金機能としてSBペイメントサービスの決済プラットフォームを、後払い機能としてキャッチボールの決済プラットフォームを採用する。《ST》
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