*08:39JST 6/1

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（30887.88、-440.28）

・NYダウは下落（32908.27、-134.51）

・ナスダック総合指数は下落（12935.29、-82.14）

・1ドル＝139.30-40円

・シカゴ日経先物は下落（30780、大阪比-70）

・SOX指数は下落（3453.18、-96.21）

・VIX指数は上昇（17.94、+0.48）

・米原油先物は下落（68.09、-1.37）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・法人企業統計（1-3月）

・対外・対内証券投資（先週）

・新車販売台数（5月）

・日銀債券市場サーベイ（5月調査）

・10年物国債の入札

・衆院本会議

・日米防衛相会談

・中国財新製造業PMI（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・ユーロ圏消費者物価指数（5月）

・ユーロ圏失業率（4月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・ECB理事会の議事要旨（5月4日開催分）

・BRICS外相会合・関連会合（2日まで）

・ブラジル製造業PMI（5月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジルGDP（1-3月）

・ブラジル貿易収支（5月）

・ADP全米雇用報告（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米労働生産性確定値（1-3月）

・米製造業PMI（5月）

・米建設支出（4月）

・米ISM製造業景況指数（5月）

・米自動車販売（5月、2日までに）

・米フィラデルフィア連銀総裁がウェビナーで講演

・インドネシアは休場《ST》