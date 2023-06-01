関連記事
6/1の強弱材料
*08:39JST 6/1
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（30887.88、-440.28）
・NYダウは下落（32908.27、-134.51）
・ナスダック総合指数は下落（12935.29、-82.14）
・1ドル＝139.30-40円
・シカゴ日経先物は下落（30780、大阪比-70）
・SOX指数は下落（3453.18、-96.21）
・VIX指数は上昇（17.94、+0.48）
・米原油先物は下落（68.09、-1.37）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・法人企業統計（1-3月）
・対外・対内証券投資（先週）
・新車販売台数（5月）
・日銀債券市場サーベイ（5月調査）
・10年物国債の入札
・衆院本会議
・日米防衛相会談
・中国財新製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・ユーロ圏消費者物価指数（5月）
・ユーロ圏失業率（4月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・ECB理事会の議事要旨（5月4日開催分）
・BRICS外相会合・関連会合（2日まで）
・ブラジル製造業PMI（5月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジルGDP（1-3月）
・ブラジル貿易収支（5月）
・ADP全米雇用報告（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米労働生産性確定値（1-3月）
・米製造業PMI（5月）
・米建設支出（4月）
・米ISM製造業景況指数（5月）
・米自動車販売（5月、2日までに）
・米フィラデルフィア連銀総裁がウェビナーで講演
・インドネシアは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 6/ 1 06:30
- 5/31の強弱材料 5/31 08:27
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など 5/31 06:30
- 5/30の強弱材料 5/30 08:25
- 今日の注目スケジュール：失業率、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米消費者信頼感指数など 5/30 06:30