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トラースOP ストップ高、AI電力削減ソリューションの共同実証実験で27.3％の電力削減達成／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:10JST <6696> トラースOP 508 +80
ストップ高。自社と不動産再生事業のLOOPLACE（東京都千代田区）が開発した日本市場向けのAIによる電力削減ソリューション「AIrux8」の共同実証実験を実施し、LOOPLACE本社の空調設備で電力使用量が大幅に削減できたと発表している。外気温推移及びオフィス内人感センサーデータが近似値である日を選択して比較した場合、適温を維持しながら27.3％の削減を達成したという。《ST》
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