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東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
保険業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、水産・農林業、食料品なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほかその他 金融業、精密機器、繊維業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 1,452.57 ／ 2.35
2. 空運業 ／ 241.65 ／ 2.21
3. 陸運業 ／ 2,126.8 ／ 1.62
4. 水産・農林業 ／ 508.4 ／ 1.31
5. 食料品 ／ 2,044.98 ／ 1.28
6. 電力・ガス業 ／ 398.96 ／ 1.18
7. 証券業 ／ 366.03 ／ 1.13
8. 不動産業 ／ 1,504.09 ／ 1.12
9. ゴム製品 ／ 4,024.06 ／ 1.11
10. 建設業 ／ 1,362.03 ／ 1.07
11. 非鉄金属 ／ 1,069.67 ／ 0.97
12. 機械 ／ 2,543.27 ／ 0.95
13. 医薬品 ／ 3,690.53 ／ 0.92
14. 海運業 ／ 1,093.92 ／ 0.86
15. その他製品 ／ 4,074.64 ／ 0.80
16. ガラス・土石製品 ／ 1,162.63 ／ 0.79
17. 卸売業 ／ 2,756.94 ／ 0.70
18. 電気機器 ／ 3,944.69 ／ 0.62
19. 石油・石炭製品 ／ 1,097.62 ／ 0.61
20. 鉄鋼 ／ 614.51 ／ 0.60
21. 小売業 ／ 1,573.19 ／ 0.56
22. 輸送用機器 ／ 3,415.25 ／ 0.51
23. サービス業 ／ 2,653.48 ／ 0.48
24. 情報・通信業 ／ 5,093.44 ／ 0.46
25. パルプ・紙 ／ 467.52 ／ 0.44
26. 化学工業 ／ 2,275.1 ／ 0.42
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,347.82 ／ 0.39
28. 鉱業 ／ 439.82 ／ 0.20
29. 金属製品 ／ 1,222.81 ／ 0.05
30. 繊維業 ／ 666.72 ／ -0.01
31. 精密機器 ／ 10,511.25 ／ -0.08
32. その他金融業 ／ 764.11 ／ -0.09
33. 銀行業 ／ 202.26 ／ -0.48《CS》
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