*15:37JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ

保険業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、水産・農林業、食料品なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほかその他 金融業、精密機器、繊維業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 保険業 ／ 1,452.57 ／ 2.35

2. 空運業 ／ 241.65 ／ 2.21

3. 陸運業 ／ 2,126.8 ／ 1.62

4. 水産・農林業 ／ 508.4 ／ 1.31

5. 食料品 ／ 2,044.98 ／ 1.28

6. 電力・ガス業 ／ 398.96 ／ 1.18

7. 証券業 ／ 366.03 ／ 1.13

8. 不動産業 ／ 1,504.09 ／ 1.12

9. ゴム製品 ／ 4,024.06 ／ 1.11

10. 建設業 ／ 1,362.03 ／ 1.07

11. 非鉄金属 ／ 1,069.67 ／ 0.97

12. 機械 ／ 2,543.27 ／ 0.95

13. 医薬品 ／ 3,690.53 ／ 0.92

14. 海運業 ／ 1,093.92 ／ 0.86

15. その他製品 ／ 4,074.64 ／ 0.80

16. ガラス・土石製品 ／ 1,162.63 ／ 0.79

17. 卸売業 ／ 2,756.94 ／ 0.70

18. 電気機器 ／ 3,944.69 ／ 0.62

19. 石油・石炭製品 ／ 1,097.62 ／ 0.61

20. 鉄鋼 ／ 614.51 ／ 0.60

21. 小売業 ／ 1,573.19 ／ 0.56

22. 輸送用機器 ／ 3,415.25 ／ 0.51

23. サービス業 ／ 2,653.48 ／ 0.48

24. 情報・通信業 ／ 5,093.44 ／ 0.46

25. パルプ・紙 ／ 467.52 ／ 0.44

26. 化学工業 ／ 2,275.1 ／ 0.42

27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,347.82 ／ 0.39

28. 鉱業 ／ 439.82 ／ 0.20

29. 金属製品 ／ 1,222.81 ／ 0.05

30. 繊維業 ／ 666.72 ／ -0.01

31. 精密機器 ／ 10,511.25 ／ -0.08

32. その他金融業 ／ 764.11 ／ -0.09

33. 銀行業 ／ 202.26 ／ -0.48《CS》