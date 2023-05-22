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サクセスH　大幅に続伸、第三者割当で4.95億円調達、コンサルタントの採用関連費などに充当／新興市場スナップショット

2023年5月22日 14:07

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記事提供元：フィスコ

*14:07JST <4833> サクセスH 111 +4
大幅に続伸。第三者割当で新株438万5900株を発行し、4.95億円を調達すると発表している。コンサルタント人材を24年3月期に30人、25年3月期に50人採用する計画としており、人材確保に係る採用関連費（4.00億円）に充当する。また、コンサルティングスキルを体得する研修プログラムを体系的に整備するため、教育訓練に係る研修費及び採用後の教育期間の人件費（0.95億円）に振り向ける。新株発行数は発行済株式総数の17.60％。《ST》

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