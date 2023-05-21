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VirusTotalのAIコード分析、AutoHotKeyやPythonのスクリプトにも対応
記事提供元：スラド
VirusTotal は AI が PowerShell スクリプトを分析して自然言語で解説する「Code Insight」を 4 月に発表し、先日対応スクリプト形式の追加を発表しているが、それ以外にも対応するスクリプト形式があるようだ(BleepingComputer の記事、Ghacks の記事)。
VirusTotal が 12 日に追加を発表した Code Insight の対応スクリプト形式は以下の通り。 バッチファイル(.BAT)
Windowsコマンドスクリプト(.CMD)
シェルスクリプト(.SH)
VBScriptスクリプト(.VBS) BleepingComputer の調べによると、AutoHotKey スクリプト (.AHK) や Python スクリプト (.PY) にも対応していることが判明したとのことだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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