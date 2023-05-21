ホーム > IT・サイエンス > プログラミング > 記事

VirusTotalのAIコード分析、AutoHotKeyやPythonのスクリプトにも対応

2023年5月21日 17:43

印刷

記事提供元：スラド

VirusTotal は AI が PowerShell スクリプトを分析して自然言語で解説する「Code Insight」を 4 月に発表し、先日対応スクリプト形式の追加を発表しているが、それ以外にも対応するスクリプト形式があるようだ(BleepingComputer の記事Ghacks の記事)。

VirusTotal が 12 日に追加を発表した Code Insight の対応スクリプト形式は以下の通り。 バッチファイル(.BAT)　
　Windowsコマンドスクリプト(.CMD)　
　シェルスクリプト(.SH)　
　VBScriptスクリプト(.VBS)　BleepingComputer の調べによると、AutoHotKey スクリプト (.AHK) や Python スクリプト (.PY) にも対応していることが判明したとのことだ。

　スラドのコメントを読む | セキュリティセクション | セキュリティ

　関連ストーリー：
アイコンの似たマルウェアが多い正規アプリはSkypeとAcrobat、VLCという調査結果 2022年08月10日
Windows 11 に Google Play ストアをインストールするスクリプト、マルウェアを含んでいたことが判明 2022年04月16日
2 月 31 日にスケジュールした crontab タスクにペイロードを隠すマルウェア「CronRAT」 2021年11月30日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワード

関連記事

スポンサードリンク

プログラミングの最新ニュース

RSS

» プログラミングの最新ニュースをもっと見る