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出来高変化率ランキング（13時台）～アーレスティ、ジオコードなどがランクイン
*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アーレスティ、ジオコードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月19日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7356＞ Retty 2719600 176360 1442.07% 10.05%
＜5852＞ アーレスティ 4672500 380680 1127.41% 16.86%
＜2437＞ Shinwa 1276100 130320 879.21% 8.92%
＜7357＞ ジオコード 714000 82100 769.67% 16.48%
＜4055＞ ティアンドエス 492500 66680 638.60% 8.18%
＜5248＞ テクノロジーズ 193700 32660 493.08% 5.2%
＜5337＞ ダントーHD 2020100 368200 448.64% 13.49%
＜7997＞* くろがね工作所 63600 15060 322.31% 8.67%
＜6588＞ 東芝テック 328900 80260 309.79% 10.84%
＜4575＞ CANBAS 1295000 331040 291.19% -5.97%
＜3667＞* enish 3783600 973140 288.80% -2.11%
＜3911＞* Aiming 10367200 2770600 274.19% -16.73%
＜3281＞ GLP 48809 13638.6 257.87% -0.81%
＜3028＞ アルペン 337700 98240 243.75% -0.99%
＜6177＞* AppBank 721500 215860 234.24% 8.26%
＜3137＞* ファンデリー 1229700 384900 219.49% 21.39%
＜8358＞ スルガ銀 6883600 2187440 214.69% 1.96%
＜7538＞ 大水 3020200 1080700 179.47% 8.2%
＜3817＞ SRAHD 70800 26720 164.97% -3.2%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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