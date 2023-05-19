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出来高変化率ランキング（13時台）～アーレスティ、ジオコードなどがランクイン

2023年5月19日 13:51

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記事提供元：フィスコ

*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アーレスティ、ジオコードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月19日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7356＞ Retty　　　　 　2719600 　176360　 1442.07% 10.05%
＜5852＞ アーレスティ　　　 　4672500 　380680　 1127.41% 16.86%
＜2437＞ Shinwa　　　 　1276100 　130320　 879.21% 8.92%
＜7357＞ ジオコード　　　　 　714000 　82100　 769.67% 16.48%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　492500 　66680　 638.60% 8.18%
＜5248＞ テクノロジーズ　　 　193700 　32660　 493.08% 5.2%
＜5337＞ ダントーHD　　　 　2020100 　368200　 448.64% 13.49%
＜7997＞* くろがね工作所　　 　63600 　15060　 322.31% 8.67%
＜6588＞ 東芝テック　　　　 　328900 　80260　 309.79% 10.84%
＜4575＞ CANBAS　　　 　1295000 　331040　 291.19% -5.97%
＜3667＞* enish　　　　 　3783600 　973140　 288.80% -2.11%
＜3911＞* Aiming　　　 　10367200 　2770600　 274.19% -16.73%
＜3281＞ GLP　　　　　　 　48809 　13638.6　 257.87% -0.81%
＜3028＞ アルペン　　　　　 　337700 　98240　 243.75% -0.99%
＜6177＞* AppBank　　 　721500 　215860　 234.24% 8.26%
＜3137＞* ファンデリー　　　 　1229700 　384900　 219.49% 21.39%
＜8358＞ スルガ銀　　　　　 　6883600 　2187440　 214.69% 1.96%
＜7538＞ 大水　　　　　　　 　3020200 　1080700　 179.47% 8.2%
＜3817＞ SRAHD　　　　 　70800 　26720　 164.97% -3.2%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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