関連記事
前日に動いた銘柄 part2 Arent、ジャパンエン、スターツ出版など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Arent、ジャパンエン、スターツ出版など
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
メディカル・データ・ビジョン＜3902＞ 779 -77
第1四半期経常減益決算をマイナス視。
タムラ製作所＜6768＞ 725 -81
今期の経常減益見通しを売り材料視。
シャープ＜6753＞ 904 -86
前期の大幅赤字決算をマイナス視へ。
カシオ計算機＜6952＞ 1252 -85
今期2ケタ営業減益見通しをネガティブ視。
ベネフィット・ワン＜2412＞ 1723 -210
今期業績見通しはコンセンサス下振れ。
博報堂DY＜2433＞ 1548 -75
今期業績見通しはコンセンサスを下振れ。
ワコム＜6727＞ 685 -55
前期業績の下振れ着地を嫌気。
タカラバイオ＜4974＞ 1646 -91
今期の減益・減配見通しをネガティブ視。
ペプチドリーム＜4587＞ 1783 -82
第1四半期は赤字決算に。
日産自動車＜7201＞ 532.5 +26.7
今期大幅増益見通しや増配を評価。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4949 -189
前期の大幅赤字決算を嫌気。
東エレク＜8035＞ 16395 +510
今期減益見通しも過度な警戒感は後退へ。
武田薬＜4502＞ 4449 -116
今期想定以上の減益見通しをマイナス視。
ホンダ＜7267＞ 3741 +159
今期ガイダンスや自社株買い発表をポジティブ視。
東洋精糖＜2107＞ 1081+150
今期大幅増配見通しがインパクトに。
ビューティ花壇＜3041＞ 674+100
マネーゲーム続く。
ジャパンエン＜6016＞ 2310+400
連続大幅増配をポジティブ視。
スターツ出版＜7849＞ 4800+700
第1四半期の高い業績変化率を評価。
SANKO＜2762＞ 274 +53
新業態への期待感が続く。
クルーズ＜2138＞ 1205 +205
決算発表であく抜け感が優勢か。
あんしん保証<7183> 312 +46
今期の連続2ケタ増益見通しを評価へ。
三精テクノロジ<6357> 1096 +150
前期上振れ決算や増配を評価。
名村造船<7014> 439 +29
復配実施などを評価材料視。
シキノハイテック<6614> 3070 -700
今期の営業2ケタ減益見通しをマイナス視。
高田工業所<1966> 1103 -225
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。
セルシス<3663> 740 -150
通期純利益見通しを下方修正。
Arent<5254> 4610 +700
23年6月期の営業利益予想を上方修正、プロダクト共創開発で受注堅調。
アプリックス<3727> 167 +30
23年12月期の営業利益予想を上方修正、未収債権で想定以上の回収。
SBIインシュ<7326> 978 +30
中計公表、28年3月期の経常利益目標170億円。24年3月期配当予想は5円増の15円。
フレクト<4414> 2981+500
24年3月期の営業利益見通しは前期比で約2.1倍の5.53億円。
ホープ<6195> 302 -46
24年3月期の最終利益見通しは前期比96.8％減の1.60億円。
アミタHD<2195> 810 -134
第1四半期の営業利益は前年同期比41.8％減の0.81億円で着地。
バーチャレク<6193> 1219 -206
24年3月期の最終利益見通しは前期比30.9％減の4.39億円。
ジーニー<6562> 1258 -183
24年3月期の営業利益見通しは前期比81.4％増の20.00億円。
ドリコム<3793> 685 -80
24年3月期の営業利益見通しは前期比12.3％減の20.00億円。
AIAIグループ<6557> 733 -19
24年3月期見通しを材料視。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part1 アルテリア、藤田観光、電算システムHDなど 5/13 07:15
- 早稲田アカデミー 23年3月期は2ケタ増益、引き続き小学部が全体を牽引 5/12 18:20
- メディネット 2Q増収、特定細胞加工物製造業やCDMO事業の売上増が継続 5/12 17:50
- And Doホールディングスの第3四半期は売上高が23%増加、経常利益は35%増加、ハウス・リースバック事業の伸び目立つ 5/12 17:27
- ブロンコＢなどがランクイン／来週の買い需要 5/12 17:10