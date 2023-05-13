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前日に動いた銘柄 part2 Arent、ジャパンエン、スターツ出版など

2023年5月13日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Arent、ジャパンエン、スターツ出版など
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
メディカル・データ・ビジョン＜3902＞ 779 -77
第1四半期経常減益決算をマイナス視。

タムラ製作所＜6768＞ 725 -81
今期の経常減益見通しを売り材料視。

シャープ＜6753＞ 904 -86
前期の大幅赤字決算をマイナス視へ。

カシオ計算機＜6952＞ 1252 -85
今期2ケタ営業減益見通しをネガティブ視。

ベネフィット・ワン＜2412＞ 1723 -210
今期業績見通しはコンセンサス下振れ。

博報堂DY＜2433＞ 1548 -75
今期業績見通しはコンセンサスを下振れ。

ワコム＜6727＞ 685 -55
前期業績の下振れ着地を嫌気。

タカラバイオ＜4974＞ 1646 -91
今期の減益・減配見通しをネガティブ視。

ペプチドリーム＜4587＞ 1783 -82
第1四半期は赤字決算に。

日産自動車＜7201＞ 532.5 +26.7
今期大幅増益見通しや増配を評価。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4949 -189
前期の大幅赤字決算を嫌気。

東エレク＜8035＞ 16395 +510
今期減益見通しも過度な警戒感は後退へ。

武田薬＜4502＞ 4449 -116
今期想定以上の減益見通しをマイナス視。

ホンダ＜7267＞ 3741 +159
今期ガイダンスや自社株買い発表をポジティブ視。

東洋精糖＜2107＞ 1081+150
今期大幅増配見通しがインパクトに。

ビューティ花壇＜3041＞ 674+100
マネーゲーム続く。

ジャパンエン＜6016＞ 2310+400
連続大幅増配をポジティブ視。

スターツ出版＜7849＞ 4800+700
第1四半期の高い業績変化率を評価。

SANKO＜2762＞ 274 +53
新業態への期待感が続く。

クルーズ＜2138＞ 1205 +205
決算発表であく抜け感が優勢か。

あんしん保証<7183> 312 +46
今期の連続2ケタ増益見通しを評価へ。

三精テクノロジ<6357> 1096 +150
前期上振れ決算や増配を評価。

名村造船<7014> 439 +29
復配実施などを評価材料視。

シキノハイテック<6614> 3070 -700
今期の営業2ケタ減益見通しをマイナス視。

高田工業所<1966> 1103 -225
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。

セルシス<3663> 740 -150
通期純利益見通しを下方修正。

Arent<5254> 4610 +700
23年6月期の営業利益予想を上方修正、プロダクト共創開発で受注堅調。

アプリックス<3727> 167 +30
23年12月期の営業利益予想を上方修正、未収債権で想定以上の回収。

SBIインシュ<7326> 978 +30
中計公表、28年3月期の経常利益目標170億円。24年3月期配当予想は5円増の15円。

フレクト<4414> 2981+500
24年3月期の営業利益見通しは前期比で約2.1倍の5.53億円。

ホープ<6195> 302 -46
24年3月期の最終利益見通しは前期比96.8％減の1.60億円。

アミタHD<2195> 810 -134
第1四半期の営業利益は前年同期比41.8％減の0.81億円で着地。

バーチャレク<6193> 1219 -206
24年3月期の最終利益見通しは前期比30.9％減の4.39億円。

ジーニー<6562> 1258 -183
24年3月期の営業利益見通しは前期比81.4％増の20.00億円。

ドリコム<3793> 685 -80
24年3月期の営業利益見通しは前期比12.3％減の20.00億円。

AIAIグループ<6557> 733 -19
24年3月期見通しを材料視。《CS》

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