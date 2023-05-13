*06:37JST NY債券：米長期債相場は反落、将来的なインフレ期待高まる

12日の米国長期債相場は反落。米ミシガン大学がこの日発表した5月消費者信頼感指数（速報値）は市場予想を下回る57.7に低下したが、5年先のインフレ期待は4月の3.0％から3.2％まで上昇したことが債券利回りの上昇につながった。6月に利上げが停止される可能性は高いものの、早期利下げ観測は後退。

CMEのFedWatchツールによると、12日時点で6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％となる確率は83％程度で利下げ確率は0％。7月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％となる確率は58％程度。0.25ポイントの利下げ確率は32％程度。10年債利回りはアジア市場で3.368％近辺まで低下したが、その後はじり高となり、米国市場の取引終了時点にかけて3.463％近辺まで上昇した。

イールドカーブは若干のフラットニング。2年－10年は-52.00bp近辺、2－30年は-20.00p近辺で引けた。2年債利回りは3.99％(前日比：+9bp)、10年債利回りは3.46％（前日比+8bp)、30年債利回りは、3.79％(前日比：+5bp)で取引を終えた。《MK》