ブティックス　年初来高値、31日を基準日として1対2の株式分割、24年3月期の営業利益予想10.18億円／新興市場スナップショット

*13:20JST <9272> ブティックス 4725 +530

年初来高値。31日を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めることで投資しやすい環境を整えるとともに投資家層の拡大を図る。連結決算に移行する24年3月期の営業利益予想は10.18億円。展示会事業で開催エリアや出展規模の拡大を図る。単体ベースの23年3月期実績は前期比61.2％増の9.45億円となり、過去最高を記録した。《ST》