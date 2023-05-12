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フレクト ストップ高買い気配、24年3月期予想は営業利益倍増、DX支援需要で引き合い堅調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:58JST <4414> フレクト 2981 カ -
ストップ高買い気配。24年3月期の営業利益予想を前期比114.5％増の5.53億円と発表している。クラウドインテグレーションサービスでDX支援の旺盛な需要を背景に堅調な引き合いを見込む。ドライバーの働き方改革クラウドのCariotサービスでも契約数の拡大を目指す。同時に発表した23年3月期の営業利益は0.7％増の2.58億円で着地した。クラウドインテグレーションサービスが牽引し、増益を確保した。《ST》
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