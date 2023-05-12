Ａｒｅｎｔ　ストップ高、23年6月期の営業利益予想を上方修正、プロダクト共創開発で受注堅調／新興市場スナップショット

*10:14JST <5254> Ａｒｅｎｔ 4610 +700

ストップ高。23年6月期の営業利益予想を従来の5.23億円から6.74億円（前期実績2.43億円）に上方修正している。主力事業のプロダクト共創開発セグメントで受注額が堅調に推移しているため。原価や経費の抑制に努めたことも利益を押し上げる見通し。第3四半期累計（22年7月-23年3月）の実績は4.99億円（前年同期比増減率は非開示）。建設業界から大型の受託開発の受注を背景に堅調に推移したとしている。《ST》