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ＵＮＩＴＥＤ 年初来高値、31日を基準日に1対2の株式分割、24年3月期年間配当予想は48円で実質倍増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:34JST <2497> ＵＮＩＴＥＤ 1405 +95
年初来高値。31日を基準日として1株を2株に分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げて株式の流動性を高め、投資しやすい環境を整えるとともに投資家層の拡大を図ることが目的。24年3月期の営業利益予想は前期比14.1％減の50.00億円。年間配当予想は48.00円（うち記念配当25.00円）で、株式分割前換算の前期は43.00円。実質的に53.00円の増配となる。23年3月期の営業利益は1.5％増の58.23億円で着地した。《ST》
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