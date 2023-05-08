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アジャイル 大幅に3日ぶり反発、IM＆HINIとの業務提携を改めて好感、押し目買いも／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:16JST <6573> アジャイル 272 +46
大幅に3日ぶり反発。目立った新規材料は出ていないが、投資資金が流入している。4月28日にアパレル商品などを手掛けるIM＆HINI JAPAN（東京都渋谷区）と業務提携に関する合弁契約を締結すると発表。折半出資でWEBサイト運営などを行う合弁会社を設立する予定という。同日中に前日比で30％超も急伸した後は利益確定売りが出ていたが、本日は業務提携が改めて好感されている上、押し目買いで買い優勢となっているようだ。《ST》
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