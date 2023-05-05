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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(こどもの日)
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(4月) 57.7 57.8
10:45 中・財新総合PMI(4月) 54.5
14:45 スイス・失業率(4月) 1.9％ 2.0％
15:00 独・製造業受注(3月) 4.8％
15:30 スイス・消費者物価指数(4月) 2.7％ 2.9％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(3月) -0.8％
21:30 加・失業率(4月) 5.0％
21:30 米・非農業部門雇用者数(4月) 17.5万人 23.6万人
21:30 米・失業率(4月) 3.6％ 3.5％
21:30 米・平均時給(4月) 4.2％ 4.2％
28:00 米・消費者信用残高(3月) 172.5億ドル 152.9億ドル
米・セントルイス連銀総裁が講演
欧・ECB専門家予測調査
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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