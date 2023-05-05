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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など

2023年5月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(こどもの日)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(4月)　57.7　57.8
10:45　中・財新総合PMI(4月)　　54.5
14:45　スイス・失業率(4月)　1.9％　2.0％
15:00　独・製造業受注(3月)　　4.8％
15:30　スイス・消費者物価指数(4月)　2.7％　2.9％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(3月)　　-0.8％
21:30　加・失業率(4月)　　5.0％
21:30　米・非農業部門雇用者数(4月)　17.5万人　23.6万人
21:30　米・失業率(4月)　3.6％　3.5％
21:30　米・平均時給(4月)　4.2％　4.2％
28:00　米・消費者信用残高(3月)　172.5億ドル　152.9億ドル


米・セントルイス連銀総裁が講演

欧・ECB専門家予測調査


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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