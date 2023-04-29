*06:54JST NY原油：上昇、一時77ドルに接近

NYMEX原油6月限終値：76.78 ↑2.02

28日のNY原油先物6月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.02ドル（＋2.70％）の76.78ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.93ドル-76.92ドル。ロンドン市場で73.93ドルまで下落したが、まもなく反転し、米国市場の後半にかけて76.92ドルまで上げ幅を拡大。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドル台で取引された。《MK》