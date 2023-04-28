アルファクス　一時ストップ高、双日と国内外食市場向け独占販売契約の締結で合意／新興市場スナップショット

*13:16JST <3814> アルファクス 518 +69

一時ストップ高を付け、年初来高値を更新している。中国のオリオンスターテクノロジー（OSR）社製の配膳・案内ロボットに関し、双日＜2768＞と国内での外食市場向け独占販売契約を締結することで合意したと発表している。双日はOSR社の日本総販売代理店。今後、両社が共同してOSR社製配膳・案内ロボットの販促活動を強化する。また、双日が取り扱う他のAIロボット製品全般についても外食業界向けの普及などに注力する。《ST》