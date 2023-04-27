*15:38JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ

証券業が下落率トップ。そのほか空運業、倉庫・運輸関連業、陸運業、海運業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、ゴム製品、電気機器なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 銀行業 ／ 194.98 ／ 1.49

2. 輸送用機器 ／ 3,172.67 ／ 1.46

3. 鉄鋼 ／ 595.22 ／ 1.16

4. ゴム製品 ／ 3,773.15 ／ 1.10

5. 電気機器 ／ 3,565.26 ／ 0.93

6. 機械 ／ 2,299.29 ／ 0.84

7. 繊維業 ／ 656.82 ／ 0.78

8. ガラス・土石製品 ／ 1,147.17 ／ 0.67

9. 非鉄金属 ／ 1,087.38 ／ 0.67

10. 卸売業 ／ 2,557.31 ／ 0.49

11. 金属製品 ／ 1,179.48 ／ 0.44

12. その他製品 ／ 3,787.58 ／ 0.36

13. 石油・石炭製品 ／ 1,110.2 ／ 0.34

14. 化学工業 ／ 2,170.13 ／ 0.25

15. 水産・農林業 ／ 483.3 ／ 0.23

16. その他金融業 ／ 720.54 ／ 0.20

17. 鉱業 ／ 429.15 ／ 0.19

18. 建設業 ／ 1,269.93 ／ 0.13

19. 電力・ガス業 ／ 372.85 ／ 0.07

20. 小売業 ／ 1,479.32 ／ 0.07

21. 不動産業 ／ 1,436.78 ／ 0.06

22. 保険業 ／ 1,318.11 ／ 0.04

23. サービス業 ／ 2,479.86 ／ 0.00

24. 医薬品 ／ 3,502.16 ／ -0.04

25. 精密機器 ／ 9,667.39 ／ -0.07

26. 食料品 ／ 1,944.96 ／ -0.07

27. 情報・通信業 ／ 4,825.94 ／ -0.13

28. パルプ・紙 ／ 451.16 ／ -0.24

29. 海運業 ／ 1,142.47 ／ -0.34

30. 陸運業 ／ 1,978.84 ／ -0.74

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,249.52 ／ -0.91

32. 空運業 ／ 221.52 ／ -1.34

33. 証券業 ／ 353.46 ／ -3.86《CS》