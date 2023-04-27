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東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか空運業、倉庫・運輸関連業、陸運業、海運業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、ゴム製品、電気機器なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 194.98 ／ 1.49
2. 輸送用機器 ／ 3,172.67 ／ 1.46
3. 鉄鋼 ／ 595.22 ／ 1.16
4. ゴム製品 ／ 3,773.15 ／ 1.10
5. 電気機器 ／ 3,565.26 ／ 0.93
6. 機械 ／ 2,299.29 ／ 0.84
7. 繊維業 ／ 656.82 ／ 0.78
8. ガラス・土石製品 ／ 1,147.17 ／ 0.67
9. 非鉄金属 ／ 1,087.38 ／ 0.67
10. 卸売業 ／ 2,557.31 ／ 0.49
11. 金属製品 ／ 1,179.48 ／ 0.44
12. その他製品 ／ 3,787.58 ／ 0.36
13. 石油・石炭製品 ／ 1,110.2 ／ 0.34
14. 化学工業 ／ 2,170.13 ／ 0.25
15. 水産・農林業 ／ 483.3 ／ 0.23
16. その他金融業 ／ 720.54 ／ 0.20
17. 鉱業 ／ 429.15 ／ 0.19
18. 建設業 ／ 1,269.93 ／ 0.13
19. 電力・ガス業 ／ 372.85 ／ 0.07
20. 小売業 ／ 1,479.32 ／ 0.07
21. 不動産業 ／ 1,436.78 ／ 0.06
22. 保険業 ／ 1,318.11 ／ 0.04
23. サービス業 ／ 2,479.86 ／ 0.00
24. 医薬品 ／ 3,502.16 ／ -0.04
25. 精密機器 ／ 9,667.39 ／ -0.07
26. 食料品 ／ 1,944.96 ／ -0.07
27. 情報・通信業 ／ 4,825.94 ／ -0.13
28. パルプ・紙 ／ 451.16 ／ -0.24
29. 海運業 ／ 1,142.47 ／ -0.34
30. 陸運業 ／ 1,978.84 ／ -0.74
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,249.52 ／ -0.91
32. 空運業 ／ 221.52 ／ -1.34
33. 証券業 ／ 353.46 ／ -3.86《CS》
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