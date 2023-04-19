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ティアンドエス　画像認識AIアルゴリズムがオムロン製の外観検査装置に採用

2023年4月19日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST ティアンドエス---画像認識AIアルゴリズムがオムロン製の外観検査装置に採用
ティアンドエス＜4055＞は18日、同社提案の画像認識AIアルゴリズムがオムロン＜6645＞が製造販売する外観検査装置に採用されたと発表。
同社によると、顧客に対して最新の画像認識AIアルゴリズムを提案し、改良評価を行い、その技術的有効性を示してきたが、結果、従来の手法よりも高精度な部品位置決定を実現したという。
同社は、AI技術の提供を開始して以来、多数の論文調査、実装、評価を行い、最新のAI技術情報をデータベース化し蓄積してきた。
今後も、独自のAI技術データベースと高度なソフトウェア技術を活用し、お客様に最新技術の提案、研究開発支援、製品開発支援を進めるとしている。《SI》

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