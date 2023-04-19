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出来高変化率ランキング（13時台）～ラサ工、サーキュなどがランクイン
*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラサ工、サーキュなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月19日 13:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3558＞ ロコンド 4182500 77080 5326.18% 1.87%
＜6226＞ 守谷輸送機工業 753700 35960 1995.94% 5.44%
＜4484＞ ランサーズ 1807800 191420 844.42% 6.04%
＜4022＞ ラサ工 164800 31560 422.18% 3.5%
＜2162＞ nms 737000 153600 379.82% 0.22%
＜4055＞ ティアンドエス 572900 122060 369.36% 4.65%
＜7379＞ サーキュ 400700 88840 351.04% -12.15%
＜9326＞ 関通 1262300 293100 330.67% 17.61%
＜7138＞ TORICO 3222900 771880 317.54% -19.48%
＜6182＞ メタリアル 526200 145180 262.45% 6.92%
＜4499＞* Speee 24100 6720 258.63% -2.02%
＜4891＞ ティムス 756400 226200 234.39% 2.39%
＜7776＞ セルシード 18255900 5662220 222.42% 10.04%
＜6561＞* HANATOUR 333400 106440 213.23% 6.93%
＜5026＞ トリプルアイズ 416900 149400 179.05% 14.81%
＜2987＞ タスキ 187000 68180 174.27% -0.67%
＜4268＞* エッジテクノロジ 249400 94340 164.36% 5.46%
＜3791＞ IGポート 228100 88480 157.80% 12.89%
＜2933＞ 紀文食品 78800 31000 154.19% 1.65%
＜9552＞ M＆A総研HD 874700 350300 149.70% 6%
<9252> ラストワンマイル 443600 179520 147.10% -1%
<6775> TBグループ 6065800 2491900 143.42% -8.61%
<3133>* 海帆 7580500 3147260 140.86% -5.54%
<2150>* ケアネット 519700 216960 139.54% -3.12%
<3655>* ブレインパッド 442400 185560 138.41% 5.26%
<4375> セーフィー 731700 318960 129.40% 3.15%
<6050> EG 87800 40120 118.84% -2.27%
<2337> いちご 2460700 1146280 114.67% 0.35%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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