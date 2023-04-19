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出来高変化率ランキング（13時台）～ラサ工、サーキュなどがランクイン

2023年4月19日 13:59

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記事提供元：フィスコ

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラサ工、サーキュなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月19日　13:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3558＞ ロコンド　　　　　 　4182500 　77080　 5326.18% 1.87%
＜6226＞ 守谷輸送機工業　　 　753700 　35960　 1995.94% 5.44%
＜4484＞ ランサーズ　　　　 　1807800 　191420　 844.42% 6.04%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　 　164800 　31560　 422.18% 3.5%
＜2162＞ nms　　　　　　 　737000 　153600　 379.82% 0.22%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　572900 　122060　 369.36% 4.65%
＜7379＞ サーキュ　　　　　 　400700 　88840　 351.04% -12.15%
＜9326＞ 関通　　　　　　　 　1262300 　293100　 330.67% 17.61%
＜7138＞ TORICO　　　 　3222900 　771880　 317.54% -19.48%
＜6182＞ メタリアル　　　　 　526200 　145180　 262.45% 6.92%
＜4499＞* Speee　　　　 　24100 　6720　 258.63% -2.02%
＜4891＞ ティムス　　　　　 　756400 　226200　 234.39% 2.39%
＜7776＞ セルシード　　　　 　18255900 　5662220　 222.42% 10.04%
＜6561＞* HANATOUR　 　333400 　106440　 213.23% 6.93%
＜5026＞ トリプルアイズ　　 　416900 　149400　 179.05% 14.81%
＜2987＞ タスキ　　　　　　 　187000 　68180　 174.27% -0.67%
＜4268＞* エッジテクノロジ　 　249400 　94340　 164.36% 5.46%
＜3791＞ IGポート　　　　 　228100 　88480　 157.80% 12.89%
＜2933＞ 紀文食品　　　　　 　78800 　31000　 154.19% 1.65%
＜9552＞ M＆A総研HD　　 　874700 　350300　 149.70% 6%
<9252> ラストワンマイル　 　443600 　179520　 147.10% -1%
<6775> TBグループ　　　 　6065800 　2491900　 143.42% -8.61%
<3133>* 海帆　　　　　　　 　7580500 　3147260　 140.86% -5.54%
<2150>* ケアネット　　　　 　519700 　216960　 139.54% -3.12%
<3655>* ブレインパッド　　 　442400 　185560　 138.41% 5.26%
<4375> セーフィー　　　　 　731700 　318960　 129.40% 3.15%
<6050> EG　　　　　　　 　87800 　40120　 118.84% -2.27%
<2337> いちご　　　　　　 　2460700 　1146280　 114.67% 0.35%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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