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フレクト ストップ高買い気配、23年3月期の営業利益予想を上方修正、DX支援で案件獲得進む／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:12JST <4414> フレクト 2184 カ -
ストップ高買い気配。23年3月期の営業利益予想を従来の2.01億円から2.61億円（前期実績2.56億円）に上方修正している。旺盛な大手企業のDX支援の引き合いを背景に想定以上に案件獲得が進んだため。品質担保のために開発リソースのコストを余剰に確保しており、売上増に伴う開発コストの増加が抑制されたことも利益を押し上げる見通し。減益予想が一転して増益確保となったことが好感され、買いが膨らんでいるようだ。《ST》
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