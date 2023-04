*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ブロッコリー、ロコンド、インスペックなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

ファーストリテ<9983> 31950 -890

日経平均ウェイトキャップ水準を意識も。

ベイカレント<6532> 5160 -10

決算発表受けて買い先行も徐々に伸び悩む。

ブロッコリー<2706> 1326+300

ハピネットが完全子会社化目指してTOB実施。

日創プロニティ<3440> 792+100

純利益予想や配当計画を大幅上方修正。

TONE<5967> 1105+150

クオカード5000円分の贈呈を引き続き材料視。

三機サービス<6044> 1117+150

12-2月期の大幅増益決算がサプライズに。

東京衡機<7719> 202 +50

今期最終黒字見通しなどを材料視。

木村工機<6231> 1919 +400

前期業績上方修正を発表。

桜島埠頭<9353> 3095 +501

大阪IR関連として関心が続く。

川崎地質<4673> 3100 +500

宇宙関連として関心が続く形に。

CSSHD<2304> 480 +51

大阪IR関連として浮上か。

大運<9363> 655 +100

桜島埠頭とともに大阪IR関連として買われる。

インスペック<6656> 1659 +247

大型受注獲得をあらためて材料視の動き。

サイバーステップ<3810> 871 +150

12-2月期の赤字幅縮小を好材料視。

IGポート<3791> 3000 +356

業績・配当予想を上方修正。

インターライフ<1418> 285 +43

今期連続大幅増益見通しを買い材料視。

東邦金属<5781> 1788 +62

核融合発電関連銘柄として買われる。

ユーピーアール<7065> 2455 +225

今期業績予想を上方修正。

住信SBIネット銀<7163> 1792 +161

直近IPO銘柄として需給妙味を意識。

買取王国<3181> 1197 -225

直近ではトレファクの株価上昇に追随買いとなっていたが。

テイツー<7610> 141 -27

今期増益率鈍化見通しをマイナス視。

助川電気<7711> 1282 -148

核融合発電関連として人気化へ。

ゲンダイAG<2411> 427 -55

先週末の決算受けて出尽くし感優勢。

ジオコード<7357> 671 -72

CHATGPT関連として連日急伸の反動。

THE WHY HOW DO COMPANY<3823> 112 -12

今期経常赤字幅は拡大へ。

グッドパッチ<7351> 721 +100

23年8月期の営業利益予想を上方修正、子会社解散で収益性改善。

関通<9326> 554 +80

上限30万株の自社株買い実施へ、24年2月期の営業利益予想は70.8%増。

QDレーザ<6613> 646 +100

量子ドットレーザーを量産受注、5月から出荷開始。

ロコンド<3558> 1469+300

24年2月期の大幅増益見通しと自社株買いの発表を材料視。

UUUM<3990> 613-150

第3四半期の営業利益は前年同期比16.7%減の4.94億円。

ラストワンマイル<9252> 2504+500

23年8月期予想を上方修正、営業利益は0.60億円から1.60億円に引き上げ。

エディア<3935> 615 +100

好調な24年2月期予想と初配当予想を好感。

プログリット<9560> 2072+400

23年8月期予想を上方修正、営業利益は3.32億円から4.60億円に引き上げ。

ispace<9348> 1901+400

ミッション1マイルストーンのSuccess8を完了、

月周回軌道上での全ての軌道制御マヌーバの完了。

Arent<5254> 5460 +60

直近IPO、前週から物色が続き一時6400円まで上昇。《CS》