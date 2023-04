米津玄師の新曲「月を見ていた」FFシリーズ最新作『FINAL FANTASY XVI』テーマソングに

米津玄師が、『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』のテーマソングとなる新曲「月を見ていた」を発表。

■米津玄師、新曲「月を見ていた」をFF最新作に書き下ろし

新曲「月を見ていた」は、2023年6月22日(木)に発売を控える「FINAL FANTASY」シリーズ最新作『FINAL FANTASY XVI』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲。同シリーズから「言い表せないほど大きな影響を受けた」と語る米津が、壮大な物語に想いを馳せた一曲を制作した。

楽曲の発表と同時に公開されたティザー映像では、ゲームに登場する新たなキャラクターやストーリー映像と合わせて、「月を見ていた」の一部を聴くことができる。

■3枚の新アーティスト写真も公開へ

また、発表と同時に3枚の新たなアーティスト写真も公開。8億回再生を記録している「Lemon」のMVや、最新曲「LADY」のMVを手掛けた映像作家・映画監督・写真家の山田智和が、楽曲の持つ荘厳な雰囲気をビジュアルに落とし込んでいる。

米津玄師 コメント

ファイナルファンタジーからは言い表せないほど大きな影響を受けました。まさかこんな機会があるとは思っても見ず。この作品の為だけに曲を作りました。よろしくお願いします。

「FINAL FANTASY XVI」プロデューサー・吉田直樹 コメント

米津さんとご一緒できると決まった時は驚くと同時に、とても嬉しく感じました。

僕自身も米津さんのファンでもあり、

多くの世代に共感を生む米津さんのその感性ならば、

FFXVIの目指す世界や物語、そしてテーマを表現してくれるだろうと確信を持ったからです。

アーティストであり、熱心なゲーマーであり、そして何よりも、FFファンでもある米津さんのテーマソング、ぜひご期待ください!

■作品情報

米津玄師 新曲「月を見ていた」

※配信日・CD発売日等リリース情報未定。

※ファイナルファンタジーシリーズ最新作『FINAL FANTASY XVI』のテーマ曲。

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.