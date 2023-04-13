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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など

2023年4月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　マネーストック(3月)


＜海外＞
10:30　豪・失業率(3月)　3.6％　3.5％
15:00　独・CPI(3月)　0.8％　0.8％
15:00　英・鉱工業生産指数(2月)　0.2％　-0.3％
15:00　英・商品貿易収支(2月)　-170.00億ポンド　-178.55億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(2月)　0.9％　0.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.8万件
21:30　米・生産者物価コア指数(3月)　3.5％　4.4％


中・貿易収支(3月)　410.0億ドル　776.3億ドル

石油輸出国機構(OPEC)月報

米・30年債入札

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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