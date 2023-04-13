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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 マネーストック(3月)
＜海外＞
10:30 豪・失業率(3月) 3.6％ 3.5％
15:00 独・CPI(3月) 0.8％ 0.8％
15:00 英・鉱工業生産指数(2月) 0.2％ -0.3％
15:00 英・商品貿易収支(2月) -170.00億ポンド -178.55億ポンド
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(2月) 0.9％ 0.7％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.8万件
21:30 米・生産者物価コア指数(3月) 3.5％ 4.4％
中・貿易収支(3月) 410.0億ドル 776.3億ドル
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・30年債入札
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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