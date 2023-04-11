ステムリム　上場来高値、23年7月期は営業黒字に転換、再生誘導医薬でマイルストーン達成／新興市場スナップショット

*12:41JST <4599> ステムリム 1319 +300

上場来高値。従来未定としていた23年7月期の営業損益予想を1.46億円の黒字（前期実績19.80億円の赤字）と発表している。再生誘導医薬レダセムチド（HMGB1ペプチド）で急性期脳梗塞を対象とする治療薬開発でマイルストーンを達成し、塩野義製薬＜4507＞から4.5億円を受領する見通しとなったため。また、慢性肝疾患を対象とした医師主導治験（第2相試験）で主要評価項目を達成している。《ST》