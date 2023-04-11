ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

4/11の強弱材料

2023年4月11日 08:25

印刷

記事提供元：フィスコ

*08:25JST 4/11
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（27633.66、+115.35）
・NYダウは上昇（33586.52、+101.23）
・シカゴ日経先物は上昇（27865、大阪比+195）
・1ドル＝133.50-60円
・SOX指数は上昇（3126.97、+55.21）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（12084.36、-3.60）
・VIX指数は上昇（18.97、+0.57）
・米原油先物は下落（79.74、-0.96）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・全国銀行預金貸出金（3月末）
・工作機械受注（3月）
・植田日銀総裁が訪米し、主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議など出席
・韓国中央銀行が政策金利発表
・中国新車販売（3月）
・中国消費者物価指数（3月）
・中国生産者物価指数（3月）
・ユーロ圏小売売上高（2月）
・独5年物国債入札
・ブラジルFIPE消費者物価指数（週次）（4月7日まで1カ月間）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（3月）
・レッドブック米小売売上高（先週）
・米3年物国債入札
・米バイデン大統領が英国とアイルランド訪問（14日まで）
・米シカゴ連銀総裁が講演
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米ミネアポリス連銀総裁がタウンホール討論会に参加
・米フィリピン合同軍事演習「バリカタン」（28日まで）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）と世界金融安定報告を公表
・ブラジル大統領が訪中《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る