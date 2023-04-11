*08:25JST 4/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27633.66、+115.35）

・NYダウは上昇（33586.52、+101.23）

・シカゴ日経先物は上昇（27865、大阪比+195）

・1ドル＝133.50-60円

・SOX指数は上昇（3126.97、+55.21）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（12084.36、-3.60）

・VIX指数は上昇（18.97、+0.57）

・米原油先物は下落（79.74、-0.96）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・全国銀行預金貸出金（3月末）

・工作機械受注（3月）

・植田日銀総裁が訪米し、主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議など出席

・韓国中央銀行が政策金利発表

・中国新車販売（3月）

・中国消費者物価指数（3月）

・中国生産者物価指数（3月）

・ユーロ圏小売売上高（2月）

・独5年物国債入札

・ブラジルFIPE消費者物価指数（週次）（4月7日まで1カ月間）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（3月）

・レッドブック米小売売上高（先週）

・米3年物国債入札

・米バイデン大統領が英国とアイルランド訪問（14日まで）

・米シカゴ連銀総裁が講演

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米ミネアポリス連銀総裁がタウンホール討論会に参加

・米フィリピン合同軍事演習「バリカタン」（28日まで）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）と世界金融安定報告を公表

・ブラジル大統領が訪中《ST》