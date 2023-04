ティラミス専門店「ベーネ レガーロ」東京・代々木に、とろける口どけのティラミス＆フィナンシェ

本格派ティラミス専門店「ベーネ レガーロ(BENE REGALO)」の2号店が、東京・代々木に2023年4月12日(水)にオープン。

■本格派ティラミス専門店「ベーネ レガーロ」代々木に

「ベーネ レガーロ」は、これまで400種類以上のティラミスを食べ比べ、徹底的に美味しさを追求したオーナーによる自慢のティラミスを展開する本格派ティラミス専門店。誰もが豊かな時間を過ごせるよう、あらゆるシーンで堪能できるティラミスを提供している。

2022年春にオープンした東京・あきる野市の1号店に続く新店舗が、東京・代々木にオープンする。これまではオンラインサイトでも購入できなかった店舗限定商品が、都心からアクセスの良い代々木店でも買えるようになる。

■とろける口どけの「Primo Tiramisu~始まりのティラミス」

たとえば、口に入れた瞬間にとろけるティラミスクリームが特徴の「Primo Tiramisu 〜始まりのティラミス〜」に注目。コーヒーの苦みをマイルドにし、味に奥行きを持たせてくれるガナッシュ、コク深いエスプレッソを染み込ませたビスキュイ・ジョコンドが絶妙にマッチした味わいが魅力だ。

付属のショコラフィアンティーヌを添えることで食感にアクセントが生まれ、エスプレッソソースをかけることでコーヒーの風味をより一層楽しめる。

■小分け可能な「グラス入りティラミス」

小分けにして食べれる「グラス入りティラミス」は、グラスの特性を活かしたエスプレッソがたっぷり染み込んだビスキュイ生地がポイント。「Primo Tiramisu」にはないコーヒークリームの層が追加されており、軽やかで甘すぎない味わいと、飽きの来ないバランスを追求した。

■リピート率高めな「ティラミスフィナンシェ」

「ティラミスフィナンシェ」は、リピート率の高い人気商品だ。バターをたっぷりと使用した生地に、チーズとコーヒーを練り込んでいる。エスプレッソパウダーとホワイトチョコレートをトッピングして焼き上げることで、ザクザクとした食感を生み出した。

■マカロンやジェラートも

そのほか、甘さ控えめな2種類の「ティラミスマカロン」や、エスプレッソアイスやマスカルポーネアイスなどと合わせて楽しむ「ティラミスジェラート」などを取り揃える。

【詳細】

ティラミス専門店「ベーネ レガーロ」

オープン日:2023年4月12日(水)

住所:東京都渋谷区代々木1-16-1 グラースAMADA 1F

営業時間:11:00~18:00

※営業時間を変更する可能性もあり。

定休日:不定休

TEL:03-6300-9465

<メニュー例>

・Primo Tiramisu in Box 5,000円

・Primo Tiramisu in Bag 4,000円

・グラス入りティラミス 800円

・ティラミスフィナンシェ×2 500円

・ティラミスマカロン4個セット 2,000円

・マスカルポーネティラミスジェラート 500円

・マスカルポーネ and エスプレッソティラミスダブルジェラート 800円

※ティラミスは冷凍での用意。Primo Tiramisuは冷蔵庫で約1日解凍。グラスティラミスは冷蔵庫で約3時間半解凍。