川崎汽船など／来週の買い需要



[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1586＞ ;上場EX-F;652%;274;1.38;1650;-2 ＜3189＞ ;ＡＮＡＰ;413%;26000;4.12;307;1 ＜2910＞ ;ロックフィルド;274%;319600;0.12;1530;-6 ＜8079＞ ;正栄食;154%;229700;0.15;4060;-45 ＜1626＞ ;情通サ他;150%;9;4.86;27570;35 ＜1630＞ ;小売;142%;17;0.27;23000;-180 ＜9656＞ ;グリーンランド;131%;1700;16.53;521;-2 ＜3892＞ ;岡山製紙;124%;2100;14.74;871;-1 ＜4312＞ ;サイバネット;115%;22400;0.43;854;-4 ＜3542＞ ;VEGA;100%;5400;1.13;591;6 ＜3089＞ ;テクノアルファ;97%;3100;10.05;1150;3 ＜9107＞ ;川崎船;95%;5448700;0.82;3100;55 ＜7049＞ ;識学;94%;14700;5.78;510;-4 ＜7837＞ ;アールシーコア;86%;600;4.23;415;5 ＜9033＞ ;広電鉄;86%;600;8.79;805;1 ＜4404＞ ;ミヨシ油脂;85%;10500;5.12;973;0 ＜7523＞ ;アールビバン;79%;1500;19.03;607;-7 ＜8903＞ ;サンウッド;75%;600;151.10;699;0 ＜9651＞ ;日プロ;74%;2600;27.24;1002;-13 ＜1633＞ ;不動産;73%;24;0.93;27790;-60



[コメント]川崎汽船は配当権利落ち後の押し目買いが活発で切り返している。PBRは1倍以下で推移しており、低PBR株として今後更なる株価引き上げ策や株主還元に期待が集まろう。《FA》