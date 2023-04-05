ユニネク　年初来高値、3月の売上高26.8％増、飲食店向けエプロンなど伸長／新興市場スナップショット

*09:57JST <3566> ユニネク 534 +18

年初来高値。3月の売上高が前年同月比26.8％増の6.77億円だったと発表している。前月（21.9％増）から伸びが加速した。3月末の需要期に向け、2月に続きDMカタログを積極的に配布した結果、飲食店向けのエプロン、シャツ、医療カテゴリのスクラブ、事務服などの販売が伸長した。また、気温が上昇したことを受けて春夏物の作業服やポロシャツも好調に推移した。《TY》