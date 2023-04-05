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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(3月) 54.2
09:30 総合PMI(3月) 51.9
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.00％ 4.75％
14:00 印・サービス業PMI(3月) 59.4
14:00 印・総合PMI(3月) 59.0
15:00 独・製造業受注(2月) 0.7％ 1.0％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 55.6 55.6
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 54.1 54.1
21:15 米・ADP全米雇用報告(3月) 20.5万人 24.2万人
21:30 米・貿易収支(2月) -685億ドル -683億ドル
22:00 ブ・サービス業PMI(3月) 49.8
22:00 ブ・総合PMI(3月) 49.7
22:45 米・サービス業PMI(3月) 53.8
22:45 米・総合PMI(3月) 53.3
23:00 米・ISM非製造業景況指数(3月) 54.6 55.1
独・7年債入札
中・株式市場は祝日のため休場(清明節)
香港・株式市場は祝日のため休場(清明節)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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