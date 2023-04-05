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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など

2023年4月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(3月)　　54.2
09:30　総合PMI(3月)　　51.9


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.00％　4.75％
14:00　印・サービス業PMI(3月)　　59.4
14:00　印・総合PMI(3月)　　59.0
15:00　独・製造業受注(2月)　0.7％　1.0％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　55.6　55.6
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　54.1　54.1
21:15　米・ADP全米雇用報告(3月)　20.5万人　24.2万人
21:30　米・貿易収支(2月)　-685億ドル　-683億ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(3月)　　49.8
22:00　ブ・総合PMI(3月)　　49.7
22:45　米・サービス業PMI(3月)　　53.8
22:45　米・総合PMI(3月)　　53.3
23:00　米・ISM非製造業景況指数(3月)　54.6　55.1


独・7年債入札

中・株式市場は祝日のため休場(清明節)

香港・株式市場は祝日のため休場(清明節)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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