音楽フェス「フジロックフェスティバル '23」新潟で、LIZZOやFOO FIGHTERS出演

国内最大級の野外音楽フェス「フジロックフェスティバル '23(FUJI ROCK FESTIVAL'23)」が、新潟県湯沢町苗場スキー場にて開催される。日程は、2023年7月28日(金)・29日(土)・30日(日)の3日間。

■「フジロックフェスティバル '23」国内最大規模の音楽フェス

「フジロックフェスティバル」通称“フジロック”は、毎年7月から8月に開催される野外ロックフェスティバル。自然豊かで広大な会場を舞台に、人気アーティストが集結する日本最大規模の音楽イベントだ。2023年は、「超気持ちいい!FUJI ROCK」をテーマに、音楽や食など様々な楽しみ方を提案していく。

■注目の出演アーティスト

2023年のヘッドライナーは、FOO FIGHTERS(フー・ファイターズ)、LIZZO(リゾ)、THE STROKES(ザ・ストロークス)の3組。海外勢には、Alexander 23(アレクサンダー23)やGRYFFIN(グリフィン)、NxWorries(ノー・ウォーリーズ)、WEEZER(ウィーザー)など、レジェンドから話題のアーティストまで集結する。

国内勢には、Vaundy(バウンディ)やSUPER BEAVER(スーパービーバー)、羊文学、カネコアヤノらがラインナップ。Chilli Beans.(チリビーンズ)、STUTS(スタッツ)、Tohji(トージ)をはじめとする気鋭のアーティストにも注目だ。

■出演者一覧

■7月28日(金)

THE STROKES、NxWorries(Anderson .Paak&Knxwledge)、DENZEL CURRY、矢沢永吉、YEAH YEAH YEAHS、YO LA TENGO、Alexander 23、The Birthday、THE BUDOS BAND、CORY HENRY、EY∃ × COSMIC LAB、FEVER 333、IDLES、KEYTALK、菊池亮太 & ござ、君島大空 合奏形態、思い出野郎Aチーム、OVERMONO、STUTS、SUDAN ARCHIVES、Tohji、Vegyn (Live)、YONA YONA WEEKENDERS

■7月29日(土)

FOO FIGHTERS、ELLEGARDEN、LOUIS COLE、ALANIS MORISSETTE、CORY WONG、SLOWDIVE、Vaundy、Chilli Beans.、d4vd、DERMOT KENNEDY、GEZAN with Million Wish Collective、GOGO PENGUIN、長谷川白紙、羊文学、JATAYU、KOTORI、オレンジスパイニクラブ、ROMY、THE TOYS、TSHA Live、UA、WEYES BLOOD、優河 with 魔法バンド

■7月30日(日)

LIZZO、LEWIS CAPALDI、WEEZER、FKJ、カネコアヤノ、YUKI、BALMING TIGER、BLACK MIDI、THE BLESSED MADONNA、ドミコ、G. LOVE & DONAVON FRANKENREITER、GINGER ROOT、GRYFFIN、Homecomings、JOHN CARROLL KIRBY、民謡クルセイダーズ、NEAL FRANCIS、NIKO NIKO TAN TAN、OKI DUB AINU BAND、ROTH BART BARON、SIRUP、スターダスト・レビュー、SUPER BEAVER、YARD ACT、YUNG BAE

※第3弾出演アーティスト情報。

■開催概要

音楽フェス「フジロックフェスティバル '23」

開催日:2023年7月28日(金)・29日(土)・30日(日)

場所:新潟県湯沢町苗場スキー場

住所:新潟県南魚沼郡湯沢町三国202

■チケット情報

チケット2次先行販売期間:2023年3月3日(金)12:00~6月1日(木)23:00※限定枚数発売

一般発売:6月2日(金)~

■2次先行予約

チケット価格:3日通し券 52,000円、1日券 22,000円



■一般発売

チケット価格:3日通し券 55,000円、1日券 23,000円

※「中学生以下」は保護者の同伴に限り入場無料。

※チケット詳細は公式サイト(https://www.fujirockfestival.com/)を確認。