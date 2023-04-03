*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、その他 金融業、銀行業、陸運業、パルプ・紙なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほかゴム製品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 435.76 ／ 4.97

2. 石油・石炭製品 ／ 1,136.68 ／ 3.67

3. その他金融業 ／ 709.56 ／ 1.92

4. 銀行業 ／ 191.59 ／ 1.91

5. 陸運業 ／ 1,911.23 ／ 1.66

6. パルプ・紙 ／ 454.19 ／ 1.47

7. 不動産業 ／ 1,406.11 ／ 1.40

8. 精密機器 ／ 9,740.6 ／ 1.35

9. 建設業 ／ 1,213.59 ／ 1.34

10. 保険業 ／ 1,285.15 ／ 1.25

11. 証券業 ／ 368.58 ／ 1.24

12. 水産・農林業 ／ 473.08 ／ 1.09

13. サービス業 ／ 2,464.39 ／ 0.99

14. 輸送用機器 ／ 3,255.48 ／ 0.97

15. その他製品 ／ 3,594.85 ／ 0.95

16. 情報・通信業 ／ 4,822.64 ／ 0.89

17. 電力・ガス業 ／ 361.57 ／ 0.88

18. 小売業 ／ 1,440.08 ／ 0.84

19. 繊維業 ／ 659.03 ／ 0.84

20. ガラス・土石製品 ／ 1,150.47 ／ 0.83

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,213.52 ／ 0.80

22. 非鉄金属 ／ 1,104.23 ／ 0.79

23. 食料品 ／ 1,875.51 ／ 0.70

24. 卸売業 ／ 2,481.18 ／ 0.57

25. 金属製品 ／ 1,206.94 ／ 0.53

26. 鉄鋼 ／ 632.83 ／ 0.52

27. 空運業 ／ 223.28 ／ 0.43

28. 化学工業 ／ 2,164.68 ／ 0.13

29. 機械 ／ 2,310.81 ／ 0.08

30. 電気機器 ／ 3,588.04 ／ 0.03

31. 医薬品 ／ 3,431.89 ／ 0.02

32. ゴム製品 ／ 3,726.26 ／ -0.64

33. 海運業 ／ 1,102.88 ／ -0.93《CS》