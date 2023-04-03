関連記事
サイバーセキュリ 大幅に3日ぶり反発、一般社団法人として「サイバーセキュリティ連盟」設立／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:18JST <4493> サイバーセキュリ 2031 +92
大幅に3日ぶり反発。経営者のサイバーセキュリティ意識の改革を行う啓発アクションとして活動していたセキュリティ連盟が法人登記申請し、「一般社団法人サイバーセキュリティ連盟」になったと発表している。産官学との連携を一層強化しながら、各業界でのサイバーセキュリティ対策を推進する。サイバーセキュリティクラウドは、同連盟の事務局を務めている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ジーニー ストップ安、23年3月期の営業利益予想を上方修正も売上総利益予想は引き下げ／新興市場スナップショット 4/ 3 13:02
- ＤＥＬＴＡ－Ｐ ストップ高買い気配、急性骨髄性白血病対象試験で目標150症例のうち143症例まで登録／新興市場スナップショット 4/ 3 09:57
- ＪＴＯＷＥＲ 大幅に反発、子会社のファイナンス取引で契約締結、通信鉄塔の取得や関連費用に充当／新興市場スナップショット 4/ 3 09:43
- TKP 大幅に5日続伸、23年2月期の営業利益予想を上方修正、需要回復が継続／新興市場スナップショット 4/ 3 09:23
- 新興市場見通し：米PCEコア鈍化で既存銘柄の押し目買いに期待、IPOは1社 4/ 1 15:11