サイバーセキュリ　大幅に3日ぶり反発、一般社団法人として「サイバーセキュリティ連盟」設立／新興市場スナップショット

*13:18JST <4493> サイバーセキュリ 2031 +92

大幅に3日ぶり反発。経営者のサイバーセキュリティ意識の改革を行う啓発アクションとして活動していたセキュリティ連盟が法人登記申請し、「一般社団法人サイバーセキュリティ連盟」になったと発表している。産官学との連携を一層強化しながら、各業界でのサイバーセキュリティ対策を推進する。サイバーセキュリティクラウドは、同連盟の事務局を務めている。《ST》