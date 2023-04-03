ジーニー　ストップ安、23年3月期の営業利益予想を上方修正も売上総利益予想は引き下げ／新興市場スナップショット

*13:02JST <6562> ジーニー 1602 -500

ストップ安。23年3月期の営業利益予想を従来の10.50億-12.50億円から24.00億円（前期実績5.47億円）に上方修正している。アドテクノロジー企業の米Zelto社の連結子会社化に伴い、段階取得に係る差益16.23億円をその他の収益に計上する見込みとなったため。一方、海外事業での広告収益単価の低下を受け、売上総利益予想を52.50億-55.50億円から51.00億円（同37.04億円）に引き下げたことが嫌気され、売りが膨らんでいるようだ。《ST》