ラッド ミュージシャン 2023年春夏コレクション - 自由を追い求める時代の空気、音楽を感じて

ラッド ミュージシャン(LAD MUSICIAN)の、2023年春夏コレクションを紹介。

■ラリー・ハードの楽曲「Can You Feel It」から着想

今季のテーマは、「CAN YOU FEEL IT」。真夜中の地下のクラブで流れる、キング牧師の演説「I have a dream」をミックスしたラリー・ハード(Larry Heard)の楽曲「Can You Feel It」から着想を得て、自由や“あらゆるものからの解放”を追い求めた時代の雰囲気を落とし込んだ。音楽に合わせて踊り、駆け抜けることのできる動きやすさと、シャープさを兼ね備えたウェアが揃う。

■スモーキーな色彩

今季を特徴付けるのは、ブラウンやカーキをはじめとする、スモーキーで落ち着いた色彩。ラリー・ハードが着用していたブラウンをメインカラーにした、テーラードジャケットやフーディー、ワイドパンツが揃う他、灼けたような色彩のチェックシャツや、グラフィックTシャツが登場している。

ラッド ミュージシャンがシーズンごとに展開する、絵画プリントもブラウンやイエローなどをベースにしたシーズンカラーで登場。古い絵画から花の部分をトリミングし、総柄に仕上げたクラシカルな表情の花々が、アノラックパーカやトラックスーツなどを彩る。

■開放感のあるグラフィックやレオパードモチーフ

さらに、ヤシの木と雪山を組み合わせ、対照的なモチーフを1つのグラフィックで表現した開襟シャツやTシャツ、ニヒリズムのキャラクターを並べたTシャツなども印象的。ポップなモチーフが、音楽に身を委ねる時のような、軽快で開放的な空気感を描き出す。

また、レオパードも散見されたモチーフ。ダークトーンで写し出された有機的なレオパード柄が、緩やかなドロップショルダーのアンコンジャケットや、軽快なドルマンスリーブのトラックジャケット、生地をたっぷりと用いて仕立てた、ドレープが優雅なワイドパンツなどにエッジの効いた独特の雰囲気をもたらしている。

■緩く、軽快なビッグシルエット

シルエットは、袖や身幅に分量感を持たせたオーバーサイズがメイン。生地の落ち感を生かし、流れるような佇まいに仕上げた艶やかなビッグシャツや、なだらかなドルマンスリーブでダイナミックなフォルムに仕立てたフーデッドコート、膝下から裾にかけてアクションプリーツを入れた、デニムやカーゴワイドパンツなどが揃う。シルエットに分量感を持たせつつも、薄くしなやかな素材や、軽量な素材を用いることで軽やかな着用感に仕上げているのも特徴的だ。