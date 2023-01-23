*08:44JST 1/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26553.53、+148.30）

・NYダウは上昇（33375.49、+330.93）

・ナスダック総合指数は上昇（11140.43、+288.17）

・シカゴ日経先物は上昇（26915、大阪比+385）

・1ドル＝129.50-60円

・SOX指数は上昇（2794.69、+84.26）

・VIX指数は低下（19.85、-0.67）

・米原油先物は上昇（81.64、+1.03）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（12月19、20日分）

・主要銀行貸出動向アンケート調査（1月、日本銀行）

・粗鋼生産（12月）

・十倉経団連会長の記者会見

・通常国会召集

・衆院本会議で岸田首相の施政方針演説など政府4演説

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（1月22日まで1カ月間）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・欧州連合（EU）外相理事会

・米景気先行指数（12月）

・中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムの

株式市場は休場《ST》