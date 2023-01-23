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1/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 1/23
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26553.53、+148.30）
・NYダウは上昇（33375.49、+330.93）
・ナスダック総合指数は上昇（11140.43、+288.17）
・シカゴ日経先物は上昇（26915、大阪比+385）
・1ドル＝129.50-60円
・SOX指数は上昇（2794.69、+84.26）
・VIX指数は低下（19.85、-0.67）
・米原油先物は上昇（81.64、+1.03）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（12月19、20日分）
・主要銀行貸出動向アンケート調査（1月、日本銀行）
・粗鋼生産（12月）
・十倉経団連会長の記者会見
・通常国会召集
・衆院本会議で岸田首相の施政方針演説など政府4演説
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（1月22日まで1カ月間）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・欧州連合（EU）外相理事会
・米景気先行指数（12月）
・中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナムの
株式市場は休場《ST》
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