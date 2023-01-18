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1/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:14JST 1/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26138.68、+316.36）
・ナスダック総合指数は上昇（11095.11、+15.96）
・シカゴ日経先物は上昇（26250、大阪比+110）
・SOX指数は上昇（2807.48、+6.82）
・VIX指数は低下（19.36、-0.13）
・米原油先物は上昇（80.18、+0.32）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33910.85、-391.76）
・1ドル＝128.00-10円
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・コア機械受注（11月）
・鉱工業生産（11月）
・設備稼働率（11月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・黒田日銀総裁が記者会見
・ユーロ圏新車販売台数（12月）
・台湾GDP（10-12月）
・英消費者物価コア指数（12月）
・ユーロ圏消費者物価指数（12月）
・米小売売上高（12月）
・米生産者物価コア指数（12月）
・米鉱工業生産指数（12月）
・米設備稼働率（12月）
・米企業在庫（11月）
・米NAHB住宅市場指数（1月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（11月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブラジルック）公表
・米アトランタ連銀総裁が会合で歓迎のあいさつ
・米ダラス連銀総裁が講演
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米20年物国債入札
・独30年物国債入札《ST》
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