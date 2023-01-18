*08:14JST 1/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26138.68、+316.36）

・ナスダック総合指数は上昇（11095.11、+15.96）

・シカゴ日経先物は上昇（26250、大阪比+110）

・SOX指数は上昇（2807.48、+6.82）

・VIX指数は低下（19.36、-0.13）

・米原油先物は上昇（80.18、+0.32）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33910.85、-391.76）

・1ドル＝128.00-10円

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・コア機械受注（11月）

・鉱工業生産（11月）

・設備稼働率（11月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・黒田日銀総裁が記者会見

・ユーロ圏新車販売台数（12月）

・台湾GDP（10-12月）

・英消費者物価コア指数（12月）

・ユーロ圏消費者物価指数（12月）

・米小売売上高（12月）

・米生産者物価コア指数（12月）

・米鉱工業生産指数（12月）

・米設備稼働率（12月）

・米企業在庫（11月）

・米NAHB住宅市場指数（1月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（11月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブラジルック）公表

・米アトランタ連銀総裁が会合で歓迎のあいさつ

・米ダラス連銀総裁が講演

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米20年物国債入札

・独30年物国債入札《ST》