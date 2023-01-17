関連記事
【市場反応】米1月NY連銀製造業景気指数、パンデミック来の低水準、ドル下落に転じる
記事提供元：フィスコ
*22:54JST 【市場反応】米1月NY連銀製造業景気指数、パンデミック来の低水準、ドル下落に転じる
米1月NY連銀製造業景気指数は-32.9と12月-11.2に続き2カ月連続のマイナスとなった。予想を下回り、パンデミックによる経済封鎖が開始した20年5月来の低水準。
米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは3.58％から3.55％まで低下した。ドル・円は128円80銭から128円52銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0840ドルから1.0850ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2234ドルから1.2252ドルまで上昇。
【経済指標】・米・1月NY連銀製造業景気指数：-32.9（予想：-8.6、12月：-11.2）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均テクニカル:大幅反発、マド埋め完了し26000円回復 1/17 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買戻しも日銀の緩和修正に思惑 1/17 17:25
- 17日の日本国債市場概況：債券先物は144円84銭で終了 1/17 17:14
- 大阪金概況：上昇、円安・ドル高で割安感意識するも高値形成後は伸び悩み 1/17 16:05
- 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が後退 1/17 16:00