新音楽フェス「キタサンローリング 2023」茨城で、クリープハイプやHump Backら出演

新音楽フェス「キタサンローリング 2023(KITASAN ROLLING 2023)」の第1回が、2023年4月8日(土)・9日(日)の2日間、茨城・アダストリアみとアリーナにて開催される。

■新音楽フェス「キタサンローリング」とは

「キタサンローリング」は、茨城・栃木・群馬の北関東3県を巡る、新しい大型ロックフェスティバルだ。記念すべき第1回目は、茨城県のアダストリアみとアリーナで開催。屋内2つのステージで、日本の音楽シーンをリードする豪華アーティストがパフォーマンスを披露する。

■注目の出演アーティスト

出演するのは、映画『ちょっと思い出しただけ』の主題歌を担当したクリープハイプや、楽曲「キンモクセイ」で注目を集めるオレンジスパイニクラブ、大阪出身3ピースロックバンドHumpback(ハンプバック)など。そのほか、ネクストブレイクの期待がかかる地元アーティストも出演予定だ。

■出演者一覧

オレンジスパイニクラブ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / the quiet room / Cody・Lee(李) / the shes gone / ねぐせ。/ Hump Back / フレデリック / polly / リュックと添い寝ごはん

※第1弾出演者情報

■開催概要

新音楽フェス「キタサンローリング 2023」

開催日程:2023年4月8日(土)・9日(日) OPEN 10:00/START 11:00

会場:アダストリアみとアリーナ

住所:茨城県水戸市緑町2丁目3-10

■チケット情報

オフィシャル最速先行受付(2日券のみ):1月13日(金)20:00~1月29日(日)23:59

チケット料金:

・2日券アリーナS 指定席 20,000円

・1日券アリーナS 指定席 11,000円/アリーナA指定席 8,800円/スタンド指定席 8,800円

※高校生以下対象 学生キャッシュバックあり。

※チケット情報詳細は公式サイト(http://4rouleur.jp/ksr/)を確認。