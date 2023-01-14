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“東北最大級”の音楽フェス「アラバキロックフェス」宮城で、スカパラ・にしな・ホルモンなど出演
野外音楽フェス「アラバキロックフェスティバルニジュウサン(ARABAKI ROCK FEST.23)」が、宮城県・みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで開催される。日程は2023年4月29(土)、30日(日)の2日間。
■東北最大級の野外音楽フェス「アラバキロックフェスティバル」
「アラバキロックフェスティバル」は、東北最大級の野外音楽フェス。2020年、2021年と2年連続中止を余儀なくされたが、2022年に3年ぶりの開催を果たした。2023年は、再び“東北6県を象徴する6つのステージ”を設置予定。ライブはもちろん、東北の郷土芸能や、みちのくプロレス、料理、お酒、キャンプを楽しめるようなイベントを目指す。
■注目の出演アーティスト
出演するのは、幾田りらやSaucy Dog・石原慎也とのコラボレーションで注目を集める東京スカパラダイスオーケストラ、全国ライブツアー2023の開催が発表されたにしな、新曲「風になれ」が三浦透子主演の映画「そばかす」主題歌となる羊文学など。
そのほか、10-FEETやマキシマム ザ ホルモン、くるりなどのアーティストも会場を盛り上げる。
■出演者一覧
ao / ACIDMAN / MICHINOKU PEACE SESSION「奥田民生アラバキ★ライダー」 / ELLEGARDEN / eastern youth / 川内太鼓 / 9mm Parabellum Bullet / くるり/ Kroi / Cody・Lee(李) / ゴスペラーズ / SHISHAMO 10周年スペシャル / (sic)boy / SHERBETS / ストレイテナー / w.o.d. / Dios / 東京スカパラダイスオーケストラ / 堂島孝平(荒吐親善大使) / 10-FEET / Tele / Nothing's Carved In Stone / にしな / ねぐせ。/ The Birthday / ハンバート ハンバート / THE BACK HORN / BAND-MAID / the pillows / ピーズ / HEY-SMITH / 羊文学 / BREIMEN / 藤原美幸(秋田民謡) / マキシマム ザ ホルモン / Mr.ふぉるて / みちのくプロレス / 夢弦会 / ヤングスキニー / ROTTENGRAFFTY
※第一弾出演者情報。
■開催概要
音楽フェス「アラバキロックフェスティバルニジュウサン(ARABAKI ROCK FEST.23)」
開催日程：2023年4月29日(土)、4月30日(日)
会場：みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく
住所：宮城県柴田郡川崎町大字川内字向原254番地
■チケット情報
オフィシャルサイト先行受付：1月10日(火)～1月17日(火)23:59
受付プレイガイド：ローソンチケット
受付方法：WEB/抽選エントリー(1人1回まで)
チケット料金：
・2日通し入場券 24,000円
・1日券 14,000円
※チケット最新情報は公式サイト(https://arabaki.com/)を確認。
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