“東北最大級”の音楽フェス「アラバキロックフェス」宮城で、スカパラ・にしな・ホルモンなど出演

野外音楽フェス「アラバキロックフェスティバルニジュウサン(ARABAKI ROCK FEST.23)」が、宮城県・みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで開催される。日程は2023年4月29(土)、30日(日)の2日間。

■東北最大級の野外音楽フェス「アラバキロックフェスティバル」

「アラバキロックフェスティバル」は、東北最大級の野外音楽フェス。2020年、2021年と2年連続中止を余儀なくされたが、2022年に3年ぶりの開催を果たした。2023年は、再び“東北6県を象徴する6つのステージ”を設置予定。ライブはもちろん、東北の郷土芸能や、みちのくプロレス、料理、お酒、キャンプを楽しめるようなイベントを目指す。

■注目の出演アーティスト

出演するのは、幾田りらやSaucy Dog・石原慎也とのコラボレーションで注目を集める東京スカパラダイスオーケストラ、全国ライブツアー2023の開催が発表されたにしな、新曲「風になれ」が三浦透子主演の映画「そばかす」主題歌となる羊文学など。

そのほか、10-FEETやマキシマム ザ ホルモン、くるりなどのアーティストも会場を盛り上げる。

■出演者一覧

ao / ACIDMAN / MICHINOKU PEACE SESSION「奥田民生アラバキ★ライダー」 / ELLEGARDEN / eastern youth / 川内太鼓 / 9mm Parabellum Bullet / くるり/ Kroi / Cody・Lee(李) / ゴスペラーズ / SHISHAMO 10周年スペシャル / (sic)boy / SHERBETS / ストレイテナー / w.o.d. / Dios / 東京スカパラダイスオーケストラ / 堂島孝平(荒吐親善大使) / 10-FEET / Tele / Nothing's Carved In Stone / にしな / ねぐせ。/ The Birthday / ハンバート ハンバート / THE BACK HORN / BAND-MAID / the pillows / ピーズ / HEY-SMITH / 羊文学 / BREIMEN / 藤原美幸(秋田民謡) / マキシマム ザ ホルモン / Mr.ふぉるて / みちのくプロレス / 夢弦会 / ヤングスキニー / ROTTENGRAFFTY

※第一弾出演者情報。

■開催概要

音楽フェス「アラバキロックフェスティバルニジュウサン(ARABAKI ROCK FEST.23)」

開催日程:2023年4月29日(土)、4月30日(日)

会場:みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく

住所:宮城県柴田郡川崎町大字川内字向原254番地

■チケット情報

オフィシャルサイト先行受付:1月10日(火)~1月17日(火)23:59

受付プレイガイド:ローソンチケット

受付方法:WEB/抽選エントリー(1人1回まで)

チケット料金:

・2日通し入場券 24,000円

・1日券 14,000円

※チケット最新情報は公式サイト(https://arabaki.com/)を確認。